"Mi insulta e mi prende in giro", la lite e la furia di Elisabetta Gregoraci: "Ma come ti permetti?!" 28 Maggio 2021

Più che il gossip questa volta sarebbe stata la gelosia. Uno scambio di like sui social che ha scatenato la furiosa reazione. Tutto è avvenuto a mezzo post. Sia la botta che la risposta. Protagoniste Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi.

Quest’ultima avrebbe avuto degli apprezzamenti da Flavio Briatore e degli scambi positivi di like. Questo non sarebbe piaciuto alla Gregoraci che avrebbe litigato in malo modo con la Fiordeliso.

La schermitrice, modella e influencer campana ha scritto su Instagram: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa. Non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in Tv fate tutte le paladine della giustizia mentre nella realtà siete cattive ed invidiose come delle serpi? Tanto il karma esiste…per tutte le cose che ho dovuto subire oggi, e meno male che c’erano anche testimoni”.

Come riportato da Teleclub, la risposta della Gregoraci non si è certo fatta attendere: “Scusa? Ma tu sei sicura di quello che stai scrivendo? Ma come ti permetti? Povera Italia!”.