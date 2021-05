0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Gennaro De Filippis presidente dell’associazione Maria SS dell’Arco Cronaca 29 Maggio 2021 09:54 Di redazione 1'

Lacrime in città per la morte di Gennaro De Filippis, 77enne molto conosciuto a Napoli, era chiamato da tutti “o presidente”, per essere presidente dell’associazione Maria SS dell’Arco a Capodichino, zona Perrone.

L’uomo, dopo aver contratto il Covid, era stato ricoverato all’Ospedale del Mar. Purtroppo Gennaro non è riuscito a sconfiggere il nuovo male ed è deceduto.

Gennaro De Filippis, era uno stimato sarto di alta moda e le sue creazioni erano molto apprezzate a Napoli. E’ lutto nel quartiere dove risedeva il 77enne, tutta la comunità prega per lui.