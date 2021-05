0 Facebook Orario di uscita da lavoro di Anna Corona, l’ex procuratore: “Coincide più o meno con sparizione Denise” Cronaca 27 Maggio 2021 18:18 Di redazione 2'

Storie Italiane è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone. Oltre Chi l’ha Visto che sta approfondendo alcuni dettagli dell’indagine passata, anche il programma condotto da Eleonora Daniele sta dando ampio spazio alla vicenda della bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

L’orario di uscita da lavoro di Anna Corona

Nel corso dell’ultima puntata l’ex procuratore, Alberto Di Pisa, ha commentato alcuni degli ultimi risvolti. Ultimamente avevano fatto discutere le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi e la conversazione passata tra i due ragazzi. Secondo Di Pisa andrebbero in contraddizione con alcune risultanze processuali. “Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, vanno in contraddizioni con alcune risultanze processuali come le intimidazioni a Jessica Maggio o la minaccia di incendiare negozio proprietà sorella della Maggio. Fatti certi che smentiscono l’ultima versione del fidanzato e invece confermano quanto dichiarato 17 anni fa”.

Di Pisa è intervenuto sulla questione dell’orario di uscita da lavoro di Anna Corona il giorno in cui Denise Pipitone è scomparsa. Dopo l’intervista di una sua collega che ha raccontato come lei avrebbe potuto falsficare quella firma, l’ex procuratore ha spiegato: “La vicenda della Anna Corona è chiara. Intorno alle 12:00 riceve una telefonata, si allontana dal posto di lavoro e non rientra fino alle 15:30. Sia la firma che l’orario di uscita sono false. Alcune dipendenti, sentiti su questo punto, hanno confermata di non averla vista in quel lasso si tempo. Non abbiamo potuto accertare dove sia andata, però è singolare il fatto che l’orario più o meno coincida con quello della scomparsa della piccola Denise“.

Secondo Di Pisa all’epoca delle indagini gli inquirenti trovarono molta omertà a Mazara del Vallo, situazione che a detta sua non sarebbe cambiata: “Le indagini allora hanno trovato ostacolo nell’omertà imperante a Mazara. Un muro di gomma, nessuno aveva visto niente e questo è assurdo. Denise è stata rapita in una zona centrale, vicino a un mercatino, all’ora di punta. A parte la recente lettera anonima, che va verificata e lascia il tempo che trova, ancora oggi mi pare che l’omertà regni sovrana”.