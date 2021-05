0 Facebook Mamma uccide la figlia di 4 anni, nasconde il corpo in giardino e ne simula la scomparsa Cronaca 27 Maggio 2021 16:11 Di redazione 1'

Una macabra storia arriva da Braden Drive a Charlotte, nella Carolina del Nord. Malikah Diane Bennett, 31 anni, è stata accusata dell’omicidio della sua bimba di 4 anni. La donna aveva denunciato la scomparsa della piccola Migellic Young, il cui corpo è stato ritrovato nel giardino della loro abitazione.

Gli agenti hanno iniziato le ricerche della piccola subito dopo la denuncia di scomparsa ma soltanto 4 mesi dopo è avvenuto il tragico ritrovamento del cadavere. Le analisi sul corpo hanno mostrato che la piccola era vittima di ripetute violenze fisiche ma i medici non sono ancora stati in grado di capire quale sia stata la causa effettiva del decesso. La mamma è stata arrestata e ora in attesa di processo rischia la condanna all’ergastolo.