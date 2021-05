0 Facebook Patto Conte-Letta-Speranza, Manfredi sarà il candidato Sindaco per Napoli: atteso l’annuncio ufficiale Politica 27 Maggio 2021 16:41 Di redazione 2'

Manca solo l’annuncio ufficiale ma ormai tutti gli indizi vanno nella stessa direzione: Gaetano Manfredi e’ pronto a iscriversi nella lotta per la poltrona di sindaco di Napoli. Il Ministro dell’Universita’ nel Governo Conte Bis avrebbe sciolto ogni riserva nelle ultime ore, a meno di dieci giorni dal pubblico passo indietro compiuto con una lettera nella quale l’ex rettore della Federico II sottolineava la necessita’ di un patto per Napoli e per salvare il Comune dal default causato dai debiti.

Gia’ in quell’occasione, era il 18 maggio, qualcuno leggeva tra le righe delle parole di MANFREDI il primo atto di una futura candidatura piu’ che l’effettiva volonta’ di sfilarsi dalla corsa a Palazzo San Giacomo. I folti colloqui telefonici dei giorni seguenti con il segretario del Pd Enrico Letta e proprio con Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle hanno spianato la strada verso una fumata bianca che appare imminente, anche in seguito alle rassicurazioni arrivate dal Governo centrale sulla preparazione di un documento in grado di intervenire per salvare Napoli e tutti quei comuni (sono quasi 2000 in Italia) che versano in problematiche condizioni di bilancio.

Gaetano Manfredi candidato a sindaco di Napoli, garante e collante di quello che e’ stato definito “il patto del caffe'”, una larga alleanza capace di coinvolgere Partito Democratico, pentastellati, deluchiani e vari altri esponenti di sinistra e moderati.

In attesa delle prime parole dell’ex Ministro nelle vesti di aspirante fascia tricolore, arriva gia’ il messaggio di Enzo Amendola, altro nome a lungo tenuto in considerazione nell’ambiente giallorosso per la battaglia delle amministrative nella terza citta’ d’Italia.

“In bocca al lupo Gaetano Manfredi. Napoli merita passione e coraggio” cinguetta su Twitter l’ex Ministro per gli Affari Europei. Un altro chiaro segnale indicativo di un possibile annuncio ufficiale a stretto giro.