0 Facebook Ha sconfitto la leucemia ma non è sopravvissuto al suo lavoro, Matteo travolto e ucciso da un carrello: aveva 34 anni Cronaca 26 Maggio 2021 09:36 Di redazione 1'

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Salerno.Il giovane Matteo Leone è deceduto dopo giorni di ricovero in ospedale. Il 34enne si trovava presso l’ospedale Ruggi dopo aver subito un intervento chirurgico.

Matteo era stato travolto da un carrello mentre lavorava all’interno del porto della città. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati. Una scomparsa che sa di doppia tragedia, considerato che il giovane aveva sconfitto la leucemia.

Combatti la malattia ma non sopravvivi al tuo lavoro. L’ennesimo incidente che ha tolto la vita ad una persona. Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Accertamenti in corso da parte delle autorità per chiarire causa e dinamica del sinistro.