0 Facebook Lutto nel mondo del calcio, addio a Burgnich ‘La Roccia’: vinse una Coppa Italia con il Napoli Calcio Napoli 26 Maggio 2021 10:26 Di redazione 1'

E’ morto nella notte, in Versilia, a 82 anni Tarcisio Burgnich, ex allenatore ed ex calciatore italiano campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la nazionale azzurra. Tra i più iconici difensori del calcio mondiale, Burgnich era soprannominato “la Roccia”.

Burgnich e’ morto la notte scorsa nella casa di cura S.Camillo a Forte dei Marmi (Lucca), dove era stato trasferito dopo una degenza all’ospedale Versilia. La salma sara’ esposta nella casa funeraria Ferrante a Viareggio, cittadina dove l’ex calciatore e allenatore viveva.

“La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Burgnich. ‘La Roccia’ fu indimenticato protagonista con la maglia azzurra negli anni ’70”. Cosi’ il club partenopeo su Twitter ha ricordato Burgnich che nel Napoli, dopo la lunga militanza nell’Inter, gioco’ tre anni, sfiorando uno scudetto e vincendo una Coppa Italia.