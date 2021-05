0 Facebook Dramma a Sant’Arpino, uomo trovato impiccato in casa dai suoi familiari Cronaca 25 Maggio 2021 17:25 Di redazione 1'

Una tragedia ha scosso la comunità di Sant’Arpino, comune nell’Agro aversano, in provincia di Caserta. Un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Durante. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari.

Uomo trovato impiccato a Sant’Arpino

L’uomo, N.C. 74 anni, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, è stato trovato impiccato. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri della caserma locale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso.

La salma dell’uomo è stata trasferita nell’obitorio di Giugliano per poi essere messa a disposizione dei familiari per l’organizzazione della cerimonia funebre. Sembrerebbe che l’uomo non abbia lasciato alcun messaggio in cui spiegava l’insano gesto.