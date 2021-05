0 Facebook Bollettino Coronavirus Italia, 3.224 nuovi casi e 166 decessi Cronaca 25 Maggio 2021 17:39 Di redazione 1'

Sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110.

Sono 252.646 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 107.481. Il tasso di positività è dell’1,2%, in netto calo rispetto al 2,3% di ieri.