0 Facebook Maurizio Costanzo su tutte le furie, è categorico: “Via dall’Italia non rompete le scatole” News 24 Maggio 2021 18:03 Di redazione 1'

Maurizio Costanzo ha le idee ben precise riguardo una tematica di cui ultimamente si dibatte in ogni sede. Il marito di Maria De Filippi senza mezze misure ha spiegato come la pensa riguardo la questione.

Il duro commento di Maurizio Costanzo

Il tema? I no vax. Maurizio Costanzo, nella trasmissione “Rotocalco 264” su Cusano Italia Tv ha detto come la pensa rispetto alle persone che non vogliono vaccinarsi e sono contro questa tipologia di farmaci: “Cosa direi ai ‘No Vax’? Andate via dall’Italia, non ci rompete le scatole! Quando sento parlare di medici e infermieri no vax, devono essere cacciati subito dagli ospedali”.

Costanzo ha poi espresso il suo parere personale sul premier Mario Draghi: “Draghi? Non so se andrà al Quirinale. A me Draghi non dispiace”. Non è la prima volta che il marito di Maria De Filippi dice in mood diretto quello che pensa senza avere peli sulla lingua. Proprio per questo è molto apprezzato dal pubblico, che ama la sua sincerità.