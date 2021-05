0 Facebook Incidente stradale, paura per Pino Grazioli: scatta il ricovero per il noto giornalista Incidente stradale per il giornalista Pino Grazioli. Il collega si trova presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare Cronaca 24 Maggio 2021 21:25 Di redazione 1'

Un incidente stradale avvenuto oggi in autostrada ha avuto come sfortunato protagonista il noto giornalista Pino Grazioli. Quest’ultimo è molto conosciuto anche sui social dove è molto attivo, soprattutto attraverso la sua pagina Facebook.

Il sinistro è avvenuto, secondo quanto riportato da NanoTv, sull’autostrada A3 Napoli – Reggio Calabria. Immediatamente è scattato l’allarme con la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118.

Incidente stradale per il giornalista Pino Grazioli

Per Pino Grazioli è scattato il trasporto e ricovero presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Ma è stata tanta la paura. In bocca al lupo al collega!