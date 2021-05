0 Facebook Lutto in Campania, Anna muore a soli 40 anni: “Eri il nostro punto di riferimento” News 24 Maggio 2021 16:09 Di redazione 1'

Una triste notizia che ha sconvolto due comunità, quella del casertano e quella del calcio. Caserta sta piangendo la scomparsa di uno dei suoi simboli, così come la squadra di calcio a cinque femminile.

È infatti deceduta a soli 40 anni, Anna Peccerillo conosciuta da tutti come ‘Pex’. Ha lottato fino alla fine con tutta se stessa contro la malattia ma alla fine non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi di affetto per lei.

“La Caserta Calcio Femminile piange la scomparsa di una delle calciatrici che ci ha sostenute fin dal primo giorno della nostra nascita. Punto di riferimento del gruppo, della nostra squadra e della nostra società. Quando volevamo conoscere l’umore del gruppo, in campo e fuori, ci rivolgevamo sempre a te, per la tua esperienza calcistica e per il tuo pragmatismo. Anche senza fascia, leader e capitano vero! Ciao Pex!”.