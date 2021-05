0 Facebook Lacrime da Amalfi, addio a Vittorio Cobalto il “nonno del limoncello” Cronaca 24 Maggio 2021 16:06 Di redazione 2'

Lacrime ad Amalfi, per la prematura morte di Vittorio Cobalto, 94enne molto amato nella zona e da tutti conosciuto come il “nonno del limoncello”. L’uomo ha lavorato per tanti anni come maître dell’hotel Riviera e ha aiutato i figli nella produzione del limoncello Antichi Sapori Amalfi.

L’azienda, creata nel 1989, è stata la prima a produrre il limoncello di Amalfi e dispone dell’unica fabbrica di produzione e vendita nel pieno centro della cittadina. Il limoncello di Vittorio è famosissimo ed è rimasto autentico nelle generazioni. Il signor Vittorio era un vero e proprio emblema cittadino, fotografato nel suo negozietto dalle più importanti riviste.

La nipote di Vittorio, Enza Cobalto, assessore alla cultura del comune di Amalfi, ha così salutato il suo amato nonno: “Quanto ti piaceva dire che mi chiamo Enza come la nonna e che poi ho incontrato un Vittorio come te. Enza e Vittorio. Lo dicevi sempre con un sorriso grande, grande. Mi riempiva il cuore quel sorriso. Era un po’ anche il sorriso del mio papà. Ciao nonno mio”.

I funerali si svolgeranno oggi, 24 maggio alle 9.30, nella Cattedrale di Sant’Andrea.