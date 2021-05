0 Facebook Lutto a Giugliano, addio a Gino l’assicuratore: lascia moglie e figli Cronaca 24 Maggio 2021 16:32 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano, l’intera comunità è sconvolta dal dolore per la scomparsa di una persona amata e conosciuta da tutti: Gino Ciccarelli, 50enne che ha lasciato moglie e due figli. La vittima è stata stroncata da un brutto male.

Come riportato da Teleclub, Gino era un professionista che lavorava come assicuratore. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto scritti per lui e la sua famiglia. I funerali si terranno proprio a Giugliano.

“Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, nè altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore”, il commento di Don Francesco Riccio.