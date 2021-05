0 Facebook Orrore in Campania, minacciato e picchiato a 10 anni: “Se non paghi pubblichiamo i video” Cronaca 25 Maggio 2021 08:40 Di redazione 1'

Minacciato, picchiato e filmato da coetanei che da tempo lo avevano preso di mira. E’ accaduto a Cervinara, in provincia di Avellino, ad un ragazzino di 10 anni nei cui confronti si sono accaniti con calci e pugni almeno altri tre ragazzi tra i 10 e gli 11 anni.

La notizia viene riportata dal sito “Il Caudino”. Uno dei bulli, mentre gli altri picchiavano il ragazzino, ha filmato l’aggressione i cui segni evidenti hanno fatto scattare l’allarme dei genitori che hanno denunciato il fatto al commissariato della Polizia di Stato di Cervinara.

Le indagini hanno ricostruito la vicenda. Da tempo la vittima era sottoposta a soprusi di ogni tipo ai quali si aggiungeva la richiesta di denaro per evitare di essere picchiato, come e’ poi avvenuto nell’ultimo appuntamento. “Se non paghi – avrebbero detto – diffonderemo il video in rete”.