Napoli, folle violenza ai funerali: scoppia la rissa sul sagrato della chiesa VIDEO Cronaca 22 Maggio 2021 14:25 Di Fabiana Coppola

Momenti di folle violenza si sono verificati durante un funerale al Rione Sanità, dove una discussione, forse tra parenti, è degenerata in una vera e propria rissa.

La scena è stata filmata da un residente che in quel momento era affacciato alla finestra. Successivamente il video è stato pubblicato sui social ed è finito all’attenzione del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha postato sulla sua pagina Facebook. La rissa si sarebbe svolta di giorno, sul sagrato della chiesa di San Vincenzo alla Sanità, ma non è chiaro quando. Dalle immagini si vede chiaramente un uomo discutere animatamente con alcuni persone, dopodiché si scaglia verso un gruppo di persone al momento dell’uscita del feretro. A quel punto scoppia il tafferuglio, tra i presenti volano schiaffi e calci. Poi l’uomo viene allontanato, con non poche difficoltà, da alcune persone.

“Siamo sconcertati e al tempo stesso preoccupati dal numero di segnalazioni quotidiane che ci arrivano su episodi di violenza urbana”, scrive Borrelli e il conduttore radiofonico, Gianni Simioli.

“E’ assurdo che anche in momenti tragici come il saluto a un defunto la violenza prevalga sull’umanità. Segnali preoccupanti che da tempo denunciano su una aggressività che sfocia sempre più spesso in atti vandalici e criminali anche in contesti particolari come funerali, ospedali, parchi pubblici, uffici postali, dove la sicurezza pubblica dovrebbe essere sempre garantita e i cittadini dovrebbero sentirsi al sicuro”, concludono.