Denise Pipitone, parla la mamma Piera Maggio: "Per tutto quello che abbiamo subito qualcuno verrà a chiederci scusa" Cronaca 22 Maggio 2021

“Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa, forse sarà troppo tardi. Scusa per tutto quello che abbiamo subito in questi anni, illazioni, allusioni, soprusi, angherie, bugie, mancanza di rispetto e tanto altro”. È questo l’ultimo messaggio scritto sulla propria pagina Facebook da Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004 e mai ritrovata.

La donna non ha ancora commentato l’indiscrezione resa nota ieri sera nel corso della trasmissione Quarto Grado legata ad una possibile svolta nelle indagini sulla sparizione della bimba: sarebbero infatti indagati dalla Procura di Marsala Anna Corona, ex moglie del papà biologico di Denise, Pietro Pulizzi, e mamma di Jessica, già processata e assolta in via definitiva dall’accusa di sequestro di persona, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto, oggi deceduto, che aveva rivelato di aver visto la piccola in un capannone di Mazara del Vallo in braccio al giovane intento a fare una telefonata.

La notizia non è ancora stata confermata dalla stessa Procura di Marsala, che nei giorni scorsi aveva riaperto l’inchiesta sul rapimento della bimba e che sta nuovamente analizzando alcune intercettazioni ambientali.