Alessandra Napolitano muore a 32 anni a causa di un aneurisma, la famiglia dona gli organi
21 Maggio 2021

Un dolore ha colpito la comunità di Salerno, una giovane vita spezzata improvvisamente. Alessandra Napolitano è morta a 32 anni a causa di un aneurisma che non le ha lasciato scampo.

Addio ad Alessandra Napolitano

La notizia della scomparsa della trentaduenne si è iniziata a diffondere nei vari gruppi social legati al territorio. Alessandra, così come la ricorda chi la conosceva, era una giovane in gamba, volenterosa e piena di progetti. Purtroppo un improvviso aneurisma l’ha portata via a 32 anni. La famiglia, come ultimo atto d’amore, ha scelto di donare gli organi della ragazza.

La madre di Alessandra Napolitano ha voluto rispondere alle attestazioni di cordoglio ricevute, poche parole in cui ringrazia per il calore e l’affetto: “Vorrei scrivere tanti pensieri per ognuno di voi… In tantissimi siete stati vicini a me e alla mia famiglia, scusate se non esprimo altro ma i miei pensieri vanno altrove, sappiate però che abbiamo apprezzato la vostra vicinanza arrivataci in qualunque modo anche con un semplice cuoricino. Grazie a tutti”.