Tragico scontro moto-trattore: Valerio muore a 43 anni, lascia moglie e figli Cronaca 22 Maggio 2021

Tragico incidente stradale venerdì nel tardo pomeriggio a Capaccio, in provincia di Salerno. Valerio Punzi, 43 anni, ha perso la vita rimanendo vittima di un tragico scontro in località Rettifilo. Il centauro, originario di Brescia, era compagno di una donna capaccese residente in località Cafasso e da tempo si era trasferito nella Città dei Templi. La coppia ha due bimbi.

Come riporta infocilento.it, Valerio era a bordo della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un trattore che viaggiava in direzione opposta. Un terribile impatto che non ha lasciato scampo al 43enne. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza rianimativa. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Illeso invece il conducente del trattore. L’uomo non appena si è reso conto della gravità della situazione ha fatto scattare subito l’allarme. Quando sono arrivati i soccorsi era visibilmente sotto choc per l’accaduto.

I Carabinieri hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I militari dell’Arma hanno avvisato il magistrato di turno presso la Procura di Salerno, che ha disposto l’esame esterno sulla salma a cura del medico legale.