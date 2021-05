0 Facebook Denise Pipitone, prelevato il Dna della ragazza di Scalea: la notizia in diretta da Barbara D’Urso Spettacolo 20 Maggio 2021 20:01 Di redazione 2'

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 20 maggio, ha annunciato che è stato prelevato il DNA di Denisa, la ventenne di Scalea indicata da alcuni come la figlia di Piera Maggio. Nei giorni scorsi la giovane è stata intervistata proprio a Pomeriggio 5, dove si è detta disposta a fare il test del DNA ma più che mai sicura delle sue origini.

L’EX PM: “DENISE VISTA IN MACCHINA CON LA FAMIGLIA”

Denisa, che abita in Calabria, ha spiegato di essere nata il 4 maggio 2002 da una famiglia romena e di essere venuta in Italia all’età di 7 anni. Quando qualcuno ha paragonato Denisa a Denise Pipitone la giovane si è detta piuttosto scioccata perché non ha mai pensato ad un risvolto del genere. Nonostante le sue dichiarazioni, però, la Procura di Marsala – che ha riaperto il caso nei giorni scorsi – ha deciso di non lasciare nulla al caso. L’esito del test verrà comunicato nei prossimi giorni.

Le indagini sono state riaperte proprio perché quelle successive alla scomparsa di Denise Pipitone non sono state puntigliose e precise. Inoltre dalle ultime testimonianze diventa sempre più certa la pista rom. È altamente probabile, infatti, che la piccola siciliana sia stata rapita e poi affidata ad un gruppo di zingari.