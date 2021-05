0 Facebook Lutto per il marito di Mara Venier: le bellissime parole direttamente dalla conduttrice Spettacolo 20 Maggio 2021 19:47 Di redazione 2'

Lutto per la famiglia Carraro,. Prima di iniziare la sua relazione con la conduttrice Mara Venier, Nicola Carraro era sposato con Adonella Colonna di Paliano, da cui si è poi separato. Ad annunciare la triste notizia è stato proprio lo stesso Carraro che, tramite un post su Instagram, ha condiviso con i suoi followers il suo dolore. “Ciao Ado, riposa in pace“, ha infatti detto Nicola.

Dopo aver letto il triste annuncio sul profilo Instagram ufficiale di Nicola Carraro, tantissimi sono stati i messaggi di vicinanza e sostegno. In molti si sono chiesti chi fosse ‘Ado‘ e, a rispondere a questi interrogativi dei fans, ci ha pensato Mara Venier. La conduttrice ha infatti spiegato che la prima moglie di Nicola è volata in cielo, e l’ha anche definita come una “donna meravigliosa“.

Al momento, non si sanno le cause del decesso e la famiglia, essendo stata sempre molto riservata, non ha ancora fornito ulteriori informazioni.

Nicola Carraro ha sposato Adonella Colonna di Paliano nel 1963, quando aveva solo 21 anni. Il loro matrimonio è però finito nel 1980 ma, dalla loro storia d’amore, sono nati tre figli: Gerò, Ginevra e Giada. Il primo è stato il compagno di Simona Ventura, che però è attualmente legata sentimentalmente al giornalista Giovanni Terzi. L’ormai compianta Adonella proviene da una famiglia di origini nobili e ricche, e lei era una principessa della dinastia di Paliano. La donna è sempre stata molto riservata, e ha sempre preferito restare distante dai riflettori.

Carraro ha invece sposato Mara Venier il 28 giugno 2006. I due sono oggi più innamorati che mai, oltre ad essere davvero molto uniti. Spesso, entrambi pubblicano sui rispettivi profili social scatti che li ritraggono insieme, dando la dimostrazione ai fans di aver raggiunto una certa serenità.