0 Facebook Spaventoso schianto tra due auto, la piccola Priscilla muore a 5 anni: era in auto con la madre Cronaca 18 Maggio 2021 10:14 Di redazione 1'

Si chiamava Priscilla la bambina che nella serata di lunedì è deceduta in un terribile incidente stradale. La piccola era in auto con sua madre, quando si sono scontrate frontalmente contro un’altra vettura. Lo schianto è avvenuto nel comune di Corciano, vicino Perugia.

Incidente a Corciano, muore la piccola Priscilla

Sul posto sono giunte tre ambulanze e i Vigili del Fuoco. Gli operatori del 118 hanno provato invano a rianimare la piccola Priscilla, ma purtroppo la bambina è deceduta tra le loro braccia. La madre è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, le sue condizioni sembrano essere gravi. Le altre persone ferite, invece, non sarebbero in pericolo di vita.

Oltre ai soccorsi sono intervenute le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.