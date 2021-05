0 Facebook Schianto tra due auto, muore bambina di quattro anni: grave la madre News 17 Maggio 2021 21:25 Di redazione 1'

Bambina di quattro anni muore in uno scontro tra due auto. L’incidente è avvenuto in questo lunedì sera nel comune di Corciano, tra Migiana e Mantignana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 con tre ambulanze.

Incidente tra due auto, muore bambina di quattro anni

Inutili i tentativi di rianimare la piccola, che purtroppo era già deceduta. Gli altri feriti coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Perugia. La bambina viaggiava in auto con la madre, che è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Corciano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.

Cosa sia accaduto e’ al vaglio della polizia municipale, ancora sul posto con i soccorritori.