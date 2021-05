0 Facebook Com’è morto Franco Battiato, il mistero della malattia: funerali in forma privata Spettacolo 18 Maggio 2021 09:59 Di redazione 2'

La musica italiana questo martedì 18 maggio piange Franco Battiato, il grande cantautore è deceduto all’età di 76 anni. In tanti si stanno domandando come sia morto l’artista, che si era allontanato dalla scene dal 2019.

I funerali di Franco Battiato

Il grande ed eclettico cantautore e musicista siciliano che ha spaziato dalla musica pop a quella colta, è morto a Milo, vicino a Catania. I funerali avverranno in forma privata. Battiato era nato il 23 marzo 1945 a Riposto, in provincia di Catania. E’ stato maestro di tutti i generi musicali, dal rock progressivo alla musica leggera, approfondendo anche la canzone d’autore, quella etnica ed elettronica e l’opera lirica.

Com’è morto Franco Battiato

Da tempo si era detto che Franco Battiato fosse malato, ma sulla questione la famiglia del cantautore ha mantenuto stretto riserbo. In questi ultimi anni si erano susseguite diverse notizie che parlavano di un aggravamento, motivo per cui il cantautore si sarebbe allontanato dalle scene. Si è più volte parlato di un tumore, ma anche in questo caso non c’è mai stata alcuna dichiarazione. Nessuna conferma, dunque, che ha spiegato quale fosse la patologia di cui soffriva Battiato. Tempo fa aveva parlato il fratello che aveva spiegato: “Li voglio rassicurare, perché mio fratello riceve continuamente gli amici più intimi, viene curato al meglio e sta superando un momento di difficoltà, anche serenamente. Non abbiamo nessuna preoccupazione di qualsiasi sorta. Mio fratello è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti. Del resto, non ce ne frega niente. Perché chi parla è gente che non serve, non può aiutare e non vogliamo neanche sapere chi sono”.