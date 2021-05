0 Facebook Orrore in famiglia, mamma uccide i figli di 9 e 7 anni: “Me lo hanno chiesto le voci” Cronaca 18 Maggio 2021 16:42 Di redazione 1'

Orrore in una famiglia di Tempe, in Arizona, dove una mamma ha ucciso i suoi due bimbi di 9 e 7 anni. La donna Yui Inoue, di 40 anni, ha spiegato alla polizia di aver sentito delle voci che le dicevano di uccidere i figli e così ha fatto.

Orrore in famiglia, mamma uccide i figli di 9 e 7 anni: “Me lo hanno chiesto le voci”

La polizia era giunta nell’abitazione della donna già il pomeriggio precedente alla tragedia, dopo una segnalazione dei vicini, che avevano udito urla provenire dalla casa, in cui Yui Inoue viveva con i figli e il marito.

I poliziotti giunti sul posto hanno assistito a una violenta lite tra marito e moglie. Dopo aver separato i coniugi sono andati via. La mattina successiva si è consumata la tragedia. Gli agenti sono corsi all’appartamento e hanno trovato una bambina di nove anni e un bambino di sette morti con evidenti segni di trauma fisico.

Il padre non era in casa all’arrivo della polizia e non è stato considerato responsabile per quanto avvenuto, mentre la madre è stata arrestata.