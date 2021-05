0 Facebook Lutto a Grumo Nevano, la comunità in lacrime: addio a ‘Gigino’ Cronaca 18 Maggio 2021 16:50 Di redazione 1'

Si è spento ed è andato via lasciando un vuoto incolmabile per tutti coloro che lo conoscevano. Grumo Nevano piange per la scomparsa di Salvatore D’Aponte, conosciuto da tutti come ‘Gigino’.

A riportare la triste notizia è stato il portale Grumo Nevano News. L’intera comunità della località in provincia di Napoli è spezzata dal dolore. Tanti i messaggi d’affetto per la famiglia D’Aponte.

È arrivato anche il cordoglio ufficiale del Sindaco. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Vito.