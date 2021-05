0 Facebook Dramma in casa, bambino di due anni cade in piscina e muore annegato: trovato dalla madre Cronaca 18 Maggio 2021 17:41 Di redazione 1'

Tragedia nella serata di lunedì nel Pescarese, dove un bambino di 2 anni e’ morto annegato nella piscina della villetta di famiglia. Il dramma è avvenuto poco dopo le 20 in via Maddalena, a Citta’ Sant’Angelo.

Bambino annega in piscina a due anni e muore

L’incidente e’ avvenuto in una villetta a schiera dove vivono la famiglia del piccolo e i nonni. In casa al momento della tragedia c’erano la mamma e l’altra figlioletta. La donna ha perso di vista il bambino per qualche minuto e ha subito iniziato a cercarlo. Quando è uscita fuori, lo ha trovato in piscina ma purtroppo non c’era piu’ nulla da fare.

Sono immediatamente accorsi anche i nonni, sul posto sono giunti gli operatori del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare il bambino, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti gli accertamenti e hanno evidenziato che si è trattato di “una tragica fatalità”.