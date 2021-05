0 Facebook Bollettino Covid in Italia, 4.452 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 201 morti Cronaca 18 Maggio 2021 17:03 Di redazione 1'

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.452, contro i 3.455 di ieri (e i 6.946 di martedi’ scorso), ma con 144 mila tamponi in piu’, 262.864.

Tanto che il tasso di positivita’ crolla dal 2,9% all’1,7%, dato piu’ basso da quando si sommano i tamponi antigenici e i molecolari. In crescita invece i decessi, 201 oggi (ieri 140), per un totale di 124.497 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 65 in meno (ieri -25) con 86 ingressi giornalieri, e scendono a 1.689, mentre i ricoveri ordinari calano di 485 unita’ (ieri -110), 11.539 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.