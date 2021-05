0 Facebook Dramma al ristorante, Stefano Milani muore soffocato a tavola davanti agli amici Cronaca 18 Maggio 2021 17:56 Di redazione 1'

Tragedia a tavola. Un uomo di 34 anni è morto soffocato da un pezzo di carne mentre stava mangiando in un ristorante con alcuni amici. Il dramma è avvenuto a Barberino di Mugello.

Stefano Milani muore soffocato

La vittima, secondo quanto riportato dalla stampa toscana, e’ un imprenditore agricolo di Pavullo, Stefano Milani. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto la Toscana per prendere parte ad una gara di pesca insieme ad alcuni amici. Una volta al ristorante, mentre il gruppo pranzava, il 34enne avrebbe cominciato a tossire, facendo capire a chi gli era accanto di non essere piu’ in grado di respirare.

Inutile l’intervento del 118 sul posto che ha tentato di rianimare Milani. Sul corpo del modenese 34enne sara’ effettuata l’autopsia.