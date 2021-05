0 Facebook Comunità in lacrime a Lago Patria per la morte di Don Onofrio News 18 Maggio 2021 18:05 Di redazione 2'

Comunità in lacrime a Lago Patria per la morte di Don Onofrio, parroco molto amato e stimato nella zona. A dare la triste notizia è stato l’ufficio stampa della Parrocchia “Sacra Famiglia” di Giugliano Lago Patria, tramite un post pubblicato su Facebook.

“Il Signore ha chiamato, a godere della vita eterna l’anima del nostro caro don Onofrio. Sacerdote secondo il cuore di Dio, ha annunciato il Vangelo con fermezza e ardore Apostolico. Ora é chiamato a vivere il sacerdozio nell’eternità”, si legge nel post.

Tanti i commenti da parte dei fedeli, affezionati al religioso, che da anni esercitava nell’ hinterland giuglianese.“Don Onofrio, Prete con la P. Maiuscola. Ha saputo insegnare la parola di Dio e l’amore verso il prossimo come solo lui sapeva fare. Sicuramente siederà con il Signore nei celi e pregherà per noi come lo ha sempre fatto. Grazie per tutto quello che che hai saputo insegnarci”, scrive Paolo.

Ancora sulla pagina Facebook “Il Bello di Casapesenna”, si legge: “Ricordo i bellissimi momenti trascorsi in confessione con lui… Riposa in pace don Onofrio, sei stato un sacerdote, degno figlio spirituale di don Salvatore Vitale. Condoglianze alla famiglia e alla Piccola Casetta di Nazareth!”.

I funerali

I funerali si celebreranno domani 19 maggio alle 15,30 al santuario “Mia Madonna e mia salvezza” di Casapesanna.