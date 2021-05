0 Facebook Ergastolo a Guarente, parla la madre di Vincenzo Ruggiero: “Chiuso un capitolo, ma non ho la pace” Cronaca 18 Maggio 2021 14:11 Di redazione 2'

Si sono pronunciati ieri i giudici della Corte di Cassazione che hanno confermato le sentenze disposte in primo grado e in appello. Stiamo parlando del caso relativo al giovane Vincenzo Ruggiero, ucciso e fatto a pezzi cinque anni fa.

Ciro Guarente è stato condannato anche in questo caso all’ergastolo. Sulla sentenza è arrivato il commento della mamma di Vincenzo Ruggiero, Maria Esposito che ha scritto e pubblicato alcune parole su Facebook.

“Con oggi si è chiuso il capitolo, la giustizia a fatto il suo corso, oggi il Guarente sentirà il peso dell’orrore che ha creato, gli cadrà il mondo addosso e perderà quel sorriso fastidioso di sentirsi al di sopra delle parti. Ma questo non mi renderà la pace, la mancanza di mio figlio nessuno me la rende.

Spero che i miei figli si rasserenino e che continuano la loro vita in serenità, che in questo anni anno perso il dolore e stato immane, vorrei che lasciassero il passato alle spalle e tornino a vivere ,che questa prova che anno subito gli dia lo sprono per vivere giorno per giorno intensamente e che nel nome del fratello si godano la vita, Vincenzo così avrebbe voluto”.