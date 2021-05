0 Facebook Dramma a Sant’Irpino, Mario precipita dal terzo piano e muore sul colpo Cronaca 18 Maggio 2021 13:14 Di redazione 1'

Dramma nella notte a Sant’Arpino, nell’Agro aversano. Mario, ragazzo di 36 anni, è stato trovato senza vita in via Risorgimento, una traversa di via Martiri Atellani.

Secondo i primi accertamenti l’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano della propria abitazione, finendo a terra, dove è stato ritrovato senza vita da alcuni residenti della zona, intorno alle 2 di notte. Immediatamente sono giunti sul posto i medici del 118 ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

La salma è stata trasportata all’ospedale di Caserta per ulteriori esami.