Mara Venier lancia una 'frecciatina' a Barbara D'Urso: "Chi fa più rumore?" Spettacolo 18 Maggio 2021

Mara Venier ha festeggiato gli ascolti stellari dell’ultima puntata di Domenica IN. La conduttrice ha condiviso in diverse storie i commenti di alcuni utenti che celebravano i picchi di share avuti dal programma domenicale nonostante fosse una giornata di sole.

Frecciatina di Mara Venier a Barbara D’Urso

In una delle sue storie zia Mara ha condiviso il commento di un utente: “L’unica a fare rumore è Mara Venier con i numeri di Domenica IN: 3.172.000 – 18,4%; 2.664.000 – 17,4% (In una sola domenica pomeriggio di sole, in cui tanti erano fuori e con molti eventi sportivi cit.”. Non è sembrata una coincidenza ai molti utenti la scelta di usare proprio il commento con la parola “rumore”.

Il motivo? Barbara D’Urso generalmente utilizza come colonna sonora dei suoi successi, condivisi sui social, la canzone “Fa rumore” di Diodato. Proprio per questo tra le tante cose che poteva scegliere la Venier, la decisione è sembrata come una frecciatina alla conduttrice, sua ‘rivale’ della Domenica. Magari si è trattato di un gioco tra le due, ma la ‘sfida’ tra le signore della domenica diverte molto al pubblico.