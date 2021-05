0 Facebook Ladro catturato e ammanettato al palo, la risposta dopo le polemiche: “Ci ha speronato, lasciateci lavorare” Cronaca 17 Maggio 2021 16:16 Di redazione 3'

Un’automobile con tre persone a bordo che andava a grande velocità e controsenso all’interno di una rotonda. All’improvviso lo schianto frontale con i carabinieri che li stavano inseguendo per fermarli. Si trattava di ladri.

È accaduto pochi giorni fa a Potenza, uno dei malviventi arrestati è della provincia di Napoli. Dopo l’intervento dei militari, è stato ammanettato ad un palo. La foto ha fatto il giro dei social scatenando molte polemiche.

Il post sulla pagina Facebook ‘Puntato , L’App degli Operatori di Polizia’ –

E TU COSA NE PENSI? 🤫 CARI GIORNALISTI: Una Bmw con a bordo soggetti scappa SPERONA 2 AUTO dei colleghi…(inutile descrivere il pericolo di tale gesto non solo per Loro e Gli Operatori, ma per ogni LIBERO cittadino che si trovava a transitare)…la foto fa il giro del Web quasi come a tentare di scandalizzare chi legge…😨😳

Questo buonismo e completa gogna nei confronti di chi con sprezzo del pericolo spirito si sacrificio si e’ adoperato per far terminare un comportamento antisociale e delittuoso, DEVE CESSARE…!!!

Un Domani potreste essere voi in mezzo al traffico o voi vittime di furto in casa continuare a cercare l’articolo sulla pelle di chi Opera qualifica il professionista che lo fa… Basta! Basta a giudicare chi opera!

Invece di condannare bisogna complimentarsi con chi METTE A RISCHIO LA PROPRIA CARRIERA per fermare soggetti simili. (Ah per chi non lo sapesse i colleghi ora dovranno giustificarsi davanti ad un collegio militare per giustificare per quale motivo senza loro colpa si siano rotti mezzi dell’amministrazione)

E’ giusto tutelare l’arrestato MA DOPO aver debitamente tutelato la libertà dei LIBERI E ONESTI CITTADINI e anche dopo la Sicurezza degli Operatori che hanno appena RISCHIATO LA VITA!

(Voglio un mondo dove non rischio di essere speronato da una macchina che in fuga rischia la mia e altrui vita) Deprezzare così la vita di chi rispetta le leggi e le fa rispettare per una fantomatica mancanza di tutela di chi invece TENTA DI UCCIDERE E’ osceno e al limite dell’ illogico.

Si tenta oggi di far credere a TUTTI che cio che e’ Sbagliato è Giusto E viceversa…IL DIRITTO A NON SUBIRE UNA violenza e’ e DEVE ESSERE PRIORITARIO A QUALSIASI ALTRO DIRITTO.