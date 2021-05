0 Facebook Si toglie la vita con un colpo alla testa, il biglietto lasciato da Michele: “È tutta colpa loro” News 16 Maggio 2021 18:39 Di redazione 1'

È stato trovato senza vita all’interno della sua automobile nell’area industriale Pip di Marano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Michele Martino, noto assicurazione, si è tolto la vita giorni fa con un colpo di pistola alla testa.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il fratello Giuseppe ha consegnato un biglietto ai Carabinieri scritto dal fratello prima dell’estremo gesto. Le parole contenute nel messaggio potrebbero rappresentare un indizio rispetto agli accertamenti che l’autorità giudiziaria sta facendo sul caso.

“È stata tutta colpa di Allianz”, questo il contenuto del biglietto trovato negli uffici dove lavorava la vittima. “Dopo anni e mesi di continue pressioni, obiettivi, gare, progetti, la normativa sempre più dura e l’ennesima ispezione della Compagnia, a distanza di pochi mesi dalla precedente, ti hanno costretto a fare un gesto così estremo che non meritavi, non meritava la tua famiglia, non meritavano i tuoi collaboratori, i tuoi colleghi e tutti gli amici che tanto amavi, stimavi e volevi bene”, ha scritto il fratello Giuseppe in un post pubblicato stamattina.