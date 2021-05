0 Facebook Marano, assicuratore si toglie la vita con un colpo di pistola alla testa Assicuratore 40enne si toglie la vita a Marano. Sul posto, l'area industriale Pip, sono giunti i Carabinieri. I militari hanno avviato le indagini Cronaca 14 Maggio 2021 12:28 Di redazione 1'

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Marano (località dell’area Nord in provincia di Napoli) si sono recati in via Migliaccio (area industriale Pip). I militari hanno trovato un uomo senza vita.

Come riportato da Il Mattino, si tratterebbe di un noto assicuratore. La vittima avrebbe 40 anni e si sarebbe uccisa con un colpo di pistola esploso alla testa. I carabinieri hanno avviato i dovuti accertamenti del caso.

Le indagini serviranno a ricostruire la dinamica della tragedia, a identificare l’uomo e a individuare il movente di quello che pare un gesto estremo.