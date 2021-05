0 Facebook Paura in Campania, bimbo di 4 anni cade e batte la testa: “Sta vomitando” Cronaca 15 Maggio 2021 17:13 Di redazione 1'

È caduto ed ha battuto la testa gettando nello sconforto i suoi genitori colti immediatamente da un grande spavento. Sfortunato protagonista di questa vicenda avvenuta a San Felice a Cancello (in provincia di Caserta), un bimbo di 4 anni.

A destare molte preoccupazioni, come riportato da Teleclub, è stato il fatto che il piccolo ha iniziato a vomitare. Subito sono scattati l’allarme e la chiamata ai soccorsi. È stato poi stesso il papà, per eludere l’attesa dei sanitari del 118, a portare il bimbo in ospedale.

Prima si è recato presso l’Ave Gratia Plena e in seguito al nosocomio di Caserta, Sant’Anna e San Sebastiano. Dopo le prime cure e accertamenti, pare che il piccolo stia – per fortuna – molto meglio.