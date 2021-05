0 Facebook Dramma in Campania, Riccardo investito il giorno del matrimonio: il giovane muore a 18 anni Cronaca 15 Maggio 2021 16:59 Di redazione 1'

Un matrimonio finito in tragedia, una festa di nozze diventata drammatica. Marcianise, località in provincia di Caserta, piange per la precoce e dolorosa scomparsa di Riccardo Bellopede. Il giovane aveva solo 18 anni.

Siamo in provincia di Modena, il 18enne era insieme ai suoi familiari che stavano partecipando al wedding day. All’improvviso è scattata una guerra di gavettoni che ha causato un fuggi fuggi generale. Anche Riccardo aveva simulato una fuga.

Purtroppo, durante quest’ultima, mentre attraversava un tratto di strada è stato travolto e ucciso da un’automobile. Come riportato da Internapoli, il giovane era testimone dello sposo. Sulla vicenda vi sono accertamenti in corso.

La famiglia Bellopede è originaria del casertano ma da anni vive a Correggio, nel reggiano, dove il papà di Riccardo si è trasferito per lavoro. Il 18enne è di fatto sempre vissuto in Emilia Romagna.