Piccoli Madoff crescono. Prendi i soldi e scappa. Alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna in Irpinia una truffa da un milione di dollari
Cronaca 14 Maggio 2021
Di Juanuaria Piromallo

Se fosse successo a Milano sarebbe finito sulle prime pagine, invece in un piccolo paese di provincia la “ polvere” si nasconde sotto il tappeto. Ovviamente nell’intersse della banca . Agli avvocati Olindo e Valerio Preziosi (fratelli dell’attore Alessandro) continuano a raccogliere testimonianze dei truffati.Tra le “vittime” anche l’ex moglie, amici e una famiglia che doveva pagare le cure per un tumore del figlio adolescente.

E’ stata la più grande tragedia di Wall Street, il crollo del 2008, innestato dal fallimento della Lehman Brothers. L’allora rispettato finanziere Bernie Madoff fece sparire 65 miliardi con lo schema piramidale Ponzi. Da allora si chiama “Tattica Madoff”. L’ha messa in pratica l’anonimo cassiere di una filiale di banca di provincia. Certo in contronto alla montagna di soldi truffati da Madoff un milione di euro “sottratti”, agli ignari investitori della fa sorridere. Amaro.

E’ accaduto a Solofra, in terra irpina. Un sorridente paese del Sud dove del cassiere ci si fida come del confessore in chiesa. Invece sembra di assistere al remake di “Prendi i soldi e scappa” ( Take the money and run). Solo che al posto di uno stralunato Woody Allen ci troviamo un insolito ignoto, tale Antonio De Feo.

A far venire a galla la verità nascosta sono stati i sospetti di alcuni clienti che hanno visto il loro denaro sparire in fondi di investimento fittizi. In pratica erano solo gli interessi a circolare, mentre le somme investite inizialmente finivano direttamente nelle tasche del cassiere truffaldino. Un piano che non ha avuto vita breve, realizzato nell’arco di 10 anni.

Un rompicapo alla Rubik per gli ispettori della Bper e per le autorità giudiziarie per cercare di penetrare il “sistema”, una sorta di catena di S. Antonio finanziaria. Ma come abbia potuto agire indisturbato l’insospettabile De Feo senza che nessuno si accorgesse di nulla rimane un’enigma. Quando ci si imbatte in storie di truffe bancarie, solitamente i sospetti cadono su un soggetto estraneo alla filiale.

Stavolta il colpevole era di fatto una talpa che dall’interno manipolava somme di danaro a suo piacimento. Le vittime sono una trentina assistite dallo avvocato Valerio Preziosi per l’azione civile nei confronti della Banca, mentre l’avvocato penalista Olindo Preziosi continua a raccogliere testimonianza delle vittime. Truffati anche l’ex moglie, amici e una famiglia che doveva pagare le cure per un tumore del figlio adolescente.

Madoff fu condannato a 150 anni di reclusione, è morto il mese scorso a 82 anni. Se uno dovesse credere al castigo divino: un figlio si è suicidato nel 2010 divorato dai sensi di colpa. Un altro è morto di tumore nel 2014. Robert De Niro ha interpretato Madoff nel film per la televisione “The Wizard of Lies” uscito nel 2017. Tiepida l’accoglienza del pubblico, era già acqua passata.

Ma non per l’ ”intrepido” cassiere irpino, ancora in fuga con il malloppo in tasca.

