0 Facebook Lettera anonima all’avvocato di Piera Maggio, il contenuto svelato da Frazzitta Cronaca 14 Maggio 2021 14:05 Di redazione 2'

Una svolta nel caso di Denise Pipitone è arrivata con la lettera anonima indirizzata allo studio legale di Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004.

Il contenuto della lettera anonima inviata all’avvocato di Piera Maggio

La presenza di questa lettera anonima era stata annunciata durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto e adesso, nel programma Storie Italiane, il legale Frazzitta ha parlato del contenuto della missiva. Intanto sia l’avvocato che Piera Maggio hanno rivolto due appelli alla persona che ha scritto la lettera, invitandola a farsi avanti e a dire tutto quello che sa per “mettere fine a questo dolore“.

Frazzitta poi, pur senza leggere integralmente il contenuto della lettera, ha voluto chiarire che non si tratterebbe di qualcosa di negativo: “Ringraziamo la persona che l’ha inviata – spiega – ma volevo chiarire un fatto. L’oggetto – che non riferirò – della lettera non è negativo nel senso più atroce del termine. Racconta di un fatto interessante, un pezzo del puzzle seppure dai contorni da definire interessante. Ci dà un elemento a noi totalmente sconosciuto. Non si tratta di un luogo, ma di un fatto”.