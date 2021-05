0 Facebook Nuovo business di Fabrizio Corona ai domiciliari, lancia shop marijuana legale Spettacolo 14 Maggio 2021 08:33 Di redazione 1'

Fabrizio Corona ha avviato un nuovo business dagli arresti domiciliari. L’ex re dei paparazzi, recentemente uscito di prigione, è tornato nella sua casa di Milano dove sta finendo di scontare la pena.

Qual è il nuovo business di Fabrizio Corona?

Questo, però, non gli impedisce di lavorare e oltre a seguire le varie attività che già aveva, ha deciso di lanciare uno shop di marijuana legale, diventandone egli stesso promoter. Sulle sue storie di Instagram è comparsa una storia con la colonna sonora di Narcos, dove Corona maneggia la marijuana legale, quella con un basso dosaggio di thc. Ha lanciato così la sua nuova linea.

Sia ben chiaro non c’è nulla di illegale, ma questa condivisione potrebbe essere una di quelle mosse che infastidisce i giudici. “Un business per una buona causa. Infatti una parte del ricavato andrà in beneficienza ai carcerati”, questo l’annuncio di Corona. Da quando l’ex re dei paparazzi è uscito dalla galera pare che sia molto attivo nella difesa dei diritti dei detenuti.