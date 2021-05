0 Facebook Torna dal funerale del nonno, si addormenta e non si sveglia più: Andrea muore a 15 anni Cronaca 14 Maggio 2021 10:22 Di redazione 2'

Andrea Tonelli si è addormentato e non si è più svegliato, è morto a soli 15 anni. Il ragazzo era rientrato in casa dopo essere andato ai funerali del nonno, deceduto all’età di 82 anni, si è coricato ma purtroppo non ha più riaperto gli occhi. Il dramma è avvenuto in provincia di Reggio Emilia.

Andrea Tonelli si addormenta e non si risveglia più

A fare la terribile scoperta sono stati i familiari, che la mattina sono entrati nella sua stanza e hanno trovato il 15enne senza vita. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi ripetuti di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A stroncarlo probabilmente un arresto cardiocircolatorio.

Dolore e incredulità dinanzi a una simile tragedia. Andrea praticava ciclismo, era in salute e amava lo sporto. Frequentata la prima dell’Istituto Superiore Nobili di Reggio Emilia. Non appena la notizia della sua morte si è diffusa sui social, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Nessuno riesce a credere che il quindicenne se ne sia andato così prematuramente. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi voleva bene al giovane.