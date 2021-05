0 Facebook Lutto nella movida di Chiaia, è morto Don Ciro: il pizzettaro conosciuto da tutti Cronaca 14 Maggio 2021 15:26 Di redazione 2'

Triste notizia per il quartiere di Chiaia e la città di Napoli, è morto Ciro Caccavale, conosciuto da tutti come Don Ciro. Titolare di uno storico locale nel salotto cittadino “La Focaccia“, punto di ritrovo per gli habitué della notte ma anche per chi si trovava a passeggiare tra le vie dello shopping cittadino.

Chiaia dice addio a don Ciro, storico pizzettaro del quartiere

Don Ciro questa notte è stato colpito da un infarto, trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso, è deceduto durante il tragitto. La notizia della sua morte ha lasciato attoniti i familiari ma anche i tanti frequentatori del suo locale e dei baretti di Chiaia.

Chiunque si trovava a passare per i vicoletti di Chiaia non riusciva a resistere a una fetta di pizzetta e Don Ciro era lì pronto a servirla. E’ ricordato da tutti come un grande lavoratore, non si allontanava mai dal suo locale, che gestiva assieme alla moglie e ai figli. La notizia della morte di Don Ciro è iniziata a circolare velocemente nelle varie chat di Whatsapp e sui social, lasciando attoniti i tanti che lo conoscevano.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei gestori dei locali vicini a La Focaccia, che oggi ha la saracinesche abbassate, una scena davvero surreale per i frequentatori del quartiere che sono sempre stati abituati a vedere il locale aperto. Tanti i ricordi e le parole di dolore per questa triste notizia, tutti convengono con un unico pensiero: vico Belledonne non sarà più lo stesso senza Don Ciro.

Un altro lutto a Chiaia

Un altro dolore per il quartiere di Chiaia, soltanto qualche mese fa era deceduto Gianluca Gaglione, stroncato da un infarto. Anche lui, assieme al fratello, gestiva una pizzetteria in via Ferrigni.