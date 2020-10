0 Facebook Dolore per la morte di Gianluca Gaglione, il ricordo a Chiaia: “Non sei più là, ma sei ovunque” Cronaca 26 Ottobre 2020 09:27 Di redazione 1'

La morte di Gianluca Gaglione è una grande perdita per il quartiere di Chiaia. Quarantasette anni, gestore assieme alla famiglia di una nota pizzetteria nella zona della movida, era benvoluto da tutti. Non c’è una persona che non ricordi il suo sorriso e la sua gentilezza.

Il ricordo per Gianluca Gaglione

Un infarto fatale l’ha strappato alla vita e oggi Chiaia e il quadrilatero dove si concentrano i baretti piangono la sua scomparsa. Nella serata di domenica in via Ferrigni, davanti alla pizzetteria di Gianluca, è comparso uno striscione, un ultimo saluto al volto buono della zona: “Non sei più là dove eri, ma sei ovunque. Ciao Luchè”.

Luché lo chiamavano gli amici ma anche i tanti conoscenti, gli stessi che oggi stanno scrivendo parole di cordoglio sui social. La notizia della scomparsa di Gianluca è stata appresa con sconcerto e dolore, una morte improvvisa che lascia un immenso vuoto nel quartiere. “Qui non sarà più lo stesso senza di te”, “Il tuo sorriso resterà nel cuore di tutti noi”, queste e tante altre le parole per ricordare il quarantasettenne.