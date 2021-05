0 Facebook Bari, marito infedele beccato con la prostituta: la moglie scopre tutto Cronaca 13 Maggio 2021 14:36 Di redazione 1'

Aveva già dei sospetti, per questo ha deciso di seguirlo per cercare di coglierlo in flagrante. E l’obiettivo è stato perfettamente raggiunto. Infatti il consorte infedele è stato beccato proprio quando ha fatto accomodare la prostituta in auto.

L’uomo traditore non si aspettava l’arrivo della moglie. La donna ha immediatamente insultato entrambi, urlando per strada e mollando più di uno schiaffo al marito. Alla prostituta, del tutto innocente, è stato riservato uno ‘strascino’.

I fatti, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sono accaduti a Bari. Nel frattempo la viabilità è andata nel caos visto che la scena ha attirato gli sguardi curiosi dei passanti. Allarmate anche le forze dell’ordine.