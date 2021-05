0 Facebook Luana, morta in fabbrica a 22 anni, non doveva essere lì: per contratto non poteva usare quel macchinario Cronaca 13 Maggio 2021 16:28 Di Fabiana Coppola 2'

Luana D’Orazio non doveva usare quel macchinario. Al vaglio il contratto con il quale la giovane è stata assunta. Emergerebbe infatti un’assunzione per mansioni di catalogazione. L’operaia di 20 anni morta schiacciata da un orditoio, quindi, non avrebbe dovuto avere accesso a macchinari di quel tipo.

I legali della famiglia e la Procura vogliono vederci chiaro e sono all’opera per capire se la giovane mamma avesse ricevuto la formazione necessaria per un mestiere potenzialmente pericoloso. Gli accertamenti proseguono su diversi fronti, ma le autorità mantengono il massimo riserbo sulla cosa.

Perizia sull’orditoio che ha ucciso Luana D’Orazio

Nel frattempo è iniziata la perizia sull’orditoio che ha ucciso l’operaia. Analizzato anche il macchinario gemello, l’unico ancora in funzione. Gli inquirenti hanno voluto rimetterlo in moto per analizzarne le fasi di lavorazione. L’orditoio che ha ucciso Luana, invece, sarà analizzato in maniera più approfondita nei prossimi giorni. Secondo le prime indiscrezioni, riportare da Fanpage, sL macchinario industriale sarebbe stata rimossa una grata protettiva che avrebbe dovuto impedire ai dipendenti di restare impigliati durante il processo di lavorazione.

Al momento ci si interroga sul processo di formazione dell’operaia 20enne: per contratto avrebbe dovuto essere affiancata da qualcuno che le spiegasse il funzionamento della macchina produttiva. Eppure, però, sembra che abbia conseguito solamente le 4 ore previste dalla legge. Sul posto di lavoro non aveva assistenza. Secondo la Procura di Prato, la tragedia non si sarebbe consumata se vi fossero state le idonee precauzioni. Le accuse principali riguardano la saracinesca protettiva, alzata al momento del primo sopralluogo dopo la tragedia. Iscritti al registro degli indagati per il momento Luana Coppini, titolare della piccola azienda, e l’addetto alla manutenzione del macchinario Mario Cusimano.