Guai per Enzo Miccio, bufera per il wedding planner dopo il party: “Si può fare in sicurezza”

Una location da urlo, uno staff numeroso e super formato, menù di alto livello, tanti invitati (numero chiuso) e poi musica, balli e tante sorprese. Questi gli elementi che hanno caratterizzato la ‘festa della discordia’, protagonista Enzo Miccio noto wedding planner e organizzatore di eventi.

Miccio ha organizzato un mega party per i suoi 50 anni in una villa sul lago di Como. Colleghi e tanti cittadini hanno però fatto scoppiare la polemica. Perché se il settore è fermo e tante coppie in procinto di sposarsi sono in attesa delle direttive del Governo, lui ha potuto festeggiare?

Come riportato da Il Mattinio, Miccio si è difeso attraverso tanti post pubblicati sui social dove ha spiegato che l’evento è servito a far capire che è possibile organizzare cerimonie in totale sicurezza. Per gli invitati era anche previsto un tampone rapido all’ingresso.