0 Facebook Lacrime di dolore nel Napoletano, giovane padre di famiglia muore: lascia due figli Cronaca 13 Maggio 2021 14:52 Di redazione 1'

E’ morto dopo una lunga battaglia, dopo aver lottato con tutte le sue forze. Si è spento all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta Pasquale Scaldarella, 38enne guardia giurata della Fiat di Pomigliano, residente in via Vittadini a Marcianise.

Come riporta Edizione Caserta, l’uomo, nel mese di febbraio era stato colpito da un ictus ed era ricoverato al nosocomio del capoluogo. Una lunga battaglia fatta di ansie e preghiere che purtroppo ha avuto un esito tragico. Nelle scorse settimane si era assistito ad un miglioramento delle sue condizioni, ma purtroppo domenica la situazione è precipitata fino all’epilogo drammatico di ieri.

Pasquale lascia una moglie e due figli, per i quali ora dovrà essere guida dal cielo, e un grande vuoto nella comunità di Marcianise come testimoniano le decine di messaggi che in queste ore campeggiano sui social. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 11 nella chiesa Nostra Signora di Fatima di Marcianise.