0 Facebook Terrore a scuola, ragazzina di 12 anni accoltellata da una compagna più grande Cronaca 13 Maggio 2021 11:59 Di redazione 1'

Orrore in una scuola a Enna. Una ragazzina di 12 anni è stata ferita con un coltello da cucina da una compagna con problemi psichici, di due anni più grande di lei. L’aggressione è avvenuta mentre la ragazzina usciva dal bagno della scuola media.

Ragazzina accoltellata a scuola

Colpita di striscio al volto, alle braccia e alle mani la dodicenne è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. La quattordicenne, che da tempo era seguita da una insegnante di sostegno, è stata allontanata da scuola ed è stata informata la Procura presso del tribunale dei minori di Caltanissetta.

Spavento tra gli studenti per quanto accaduto. Per fortuna la ragazzina non sarebbe in pericolo di vita.