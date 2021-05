0 Facebook Bollettino Covid-19 in italia: 7.852 nuovi casi, tasso di positività al 2,6% Cronaca 12 Maggio 2021 17:38 Di redazione 1'

Sono 7.852 i nuovi contagi da Covid-19, quasi mille in piu’ rispetto a ieri con 306mila tamponi (+20mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 262 decessi (+11) e un tasso di positivita’ al 2,6% (+0,1%).

Bollettino Nazionale, le regioni più colpite

In Lombardia sono stati rilevati 1.198 casi, in Campania 1.127 e in Piemonte 774. Gli attualmente contagiati sono 352.422 (-11mila) con 14.280 ricoverati nei reparti ordinari (-657) e 1.992 in terapia intensiva (-64). Restano in isolamento domiciliare 336mila pazienti (-10mila) mentre sono 19.023 le persone dimesse o guarite.